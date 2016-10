ZDF 13:10 bis 14:45 Krimi Inspector Barnaby Melodie des Todes GB 2005 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Vor zwanzig Jahren starb die Komponistin Joan Alder - nach einem wilden Leben. Noch immer werden ihre Manuskripte teuer gehandelt. Und im Kampf um ihren Nachlass wird sogar gemordet. Das erste Opfer ist ihr ehemaliger Musiklehrer. In dessen Nachlass findet sich ein Originalmanuskript von Joan, das ihre Freundin, ein Historiker, ein Antiquar sowie ihr Schwager gern besitzen würden. Der Historiker und der Antiquar werden ebenfalls ermordet. Da präsentiert Joans Biografin die bis dahin unbekannte Tochter Sarah. Und Joans tot geglaubte Jugendliebe John Farrow taucht plötzlich auf und verkauft in seinen Geldnöten einen Liebesbrief von Joan. Falls der Brief echt sein sollte, dann wäre das bis dahin als authentisch verehrte Manuskript der berühmten "Rhapsody" eine Fälschung. Ist dann der Fälscher auch der Mörder? Barnaby bahnt sich seinen Weg durch die eitlen Kultur-Hüter mit ihren Feindschaften, Fälschungen und Morden tief in die Vergangenheit der kleinen Stadt und stößt auf eine verblüffende Spur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Nettles (DCI Tom Barnaby) John Hopkins (Sergeant Dan Scott) Jane Wymark (Joyce Barnaby) Laura Howard (Cully Barnaby) Barry Jackson (Dr Bullard) June Whitfield (Peggy Alder) Trevor Peacock (Charlie Speight) Originaltitel: Midsomer Murders Regie: Richard Holthouse Drehbuch: Richard Cameron Kamera: Colin Munn Musik: Jim Parker Altersempfehlung: ab 12