ZDF 07:45 bis 08:10 Trickserie 4 1/2 Freunde Der Fall auf dem Pferdehof E, D 2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken In der Schule werden die Praktikumsplätze verlost. Kalle will die Verlosung manipulieren, um als "Kalle & Co." zur Polizei zu kommen. Doch da machen seine Freunde nicht mit. Kalles "Manipulation" geht schief: Er kommt allein auf einen Pferdehof und seine Freunde zur Polizei. Als auf dem Pferdehof ein Pokal geklaut wird, treffen Kalle und Co. bei den Ermittlungen wieder aufeinander - doch zunächst arbeiten sie getrennt an diesem Fall. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Four and a Half Friends Regie: Juan Carlos Concha, Javier Galán Drehbuch: Cristina Broquetas, Daniel Gonzáles, Eduard Sola, Jon Groves, Carles Salas Musik: Toni M. Mir