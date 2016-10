ZDF neo 01:20 bis 03:00 Horrorfilm Dracula USA, GB 1979 Nach dem Buch von Bram Stoker 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nachdem Graf Dracula eine junge Frau in seinen Bann gezogen hat, greift Dr. Van Helsing ein. Beide liefern sich einen Kampf auf Leben und Tod. Klassischer Vampirthriller mit erotischer Note. Van Helsings Tochter Mina stirbt, doch ihre Freundin Lucy verfällt dem charismatischen Grafen. Als sich die Mordfälle in der Nähe des Schlosses häufen und Minas Leiche aus dem Grab verschwindet, ahnt Van Helsing, welches Schicksal seine Tochter heimgesucht hat. Der transsilvanische Graf Dracula (Frank Langella) kauft sich ein altes Schloss in England. Bei der Überfahrt ereignet sich ein Schiffsunglück, das er als Einziger überlebt. Schon am nächsten Abend ist er zu Gast bei Dr. Seward (Donald Pleasence), dem Leiter der nahegelegenen Irrenanstalt. Hier lernt er dessen Tochter Lucy (Kate Nelligan) und ihre Freundin Mina (Jan Francis) kennen. Die kränkliche Mina verliebt sich unsterblich in den charmanten Gast, wird Tag für Tag schwächer und stirbt. Ihr Vater Dr. Van Helsing (Laurence Olivier) reist zu ihrer Beerdigung an und findet schnell heraus, dass hier nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Bald verschwinden Menschen im Umkreis des Schlosses, und eine Insassin der Anstalt behauptet, die tote Mina habe ihr Baby gestohlen. Schließlich lässt Van Helsing Minas Grab öffnen - es ist leer. Vom Friedhof führt ein Weg in die Katakomben unter der Stadt. Hier trifft er auf seine untote Tochter und muss sie töten. In der Zwischenzeit hat Graf Dracula auf galanteste Weise Lucy den Hof gemacht. Er will sie heiraten und mit in seine Heimat nehmen. Lucy ist bereit, für ihn ihr menschliches Leben zu opfern. Kann Van Helsing sie von ihrer Besessenheit befreien? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Frank Langella (Graf Dracula) Laurence Olivier (Prof. Abraham Van Helsing) Donald Pleasence (Dr. Jack Seward) Kate Nelligan (Lucy Seward) Trevor Eve (Jonathan Harker) Jan Francis (Mina Van Helsing) Janine Duvitski (Annie) Originaltitel: Dracula Regie: John Badham Drehbuch: W.D. Richter, Bram Stoker, Hamilton Deane, John L. Balderston Kamera: Gil Taylor Musik: John Williams Altersempfehlung: ab 16