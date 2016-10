ZDF neo 18:45 bis 20:15 Krimi Inspector Lynley Nie sollst du vergessen GB 2004 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken In einer regnerischen Nacht wird Eugenie Martin von einem Auto überrollt und getötet. Es handelt sich ganz klar um Mord. Überrascht stellen Inspector Lynley und Barbara Havers fest, dass es sich bei der Ermordeten um die Mutter des berühmten jungen Geigenvirtuosen Gideon Martin handelt. Dieser ist seit kurzem psychisch nicht mehr in der Lage, Konzerte zu geben. Gideons Vater, Richard Martin, ist vom Tod seiner Ex-Frau, die die Familie vor 20 Jahren verlassen hat, absolut ungerührt. Lynley und Havers sehen sich nach ersten Ermittlungen bald schon einer düsteren Familientragödie gegenüber, in der überzogener Ehrgeiz, falsch verstandene Liebe und verzweifelte Lügen in der Vergangenheit tödliche Konsequenzen hatten. Dass gerade Superintendent Webberley sie in ihren Ermittlungen zu behindern versucht, Beweismittel verschwinden lässt und jeden ihrer Schritte genauestens überwacht, nehmen Lynley und Havers verblüfft und irritiert zur Kenntnis. Beirren lassen sie sich davon jedoch nicht. Und das skrupellose Komplott, das die beiden am Ende aufdecken, birgt noch weitere tödliche Geheimnisse. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathaniel Parker (Inspector Thomas Lynley) Sharon Small (Barbara Havers) Lesley Vickerage (Helen Lynley) David Burke (DSI Webberley) Patrick Kennedy (Gideon Martin) David Calder (Richard Martin) Mandy More (Eugenie Martin) Originaltitel: The Inspector Lynley Mysteries Regie: Brian Stirner Drehbuch: Kevin Clarke Kamera: Mark Partridge Musik: Robert Lockhart Altersempfehlung: ab 12