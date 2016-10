ZDF neo 07:40 bis 08:25 Dokumentation Terra X: Faszination Erde Brasilien - Jeder Tropfen zählt Faszination Erde - mit Dirk Steffens - Brasilien - Jeder Tropfen zählt D 2014 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Riesige Gletscher, schäumende Geysire, brodelnde Vulkane, staubtrockene Geröllwüsten und atemberaubende Wasserfälle. Island ist ein heiß-kalter Cocktail inmitten des Nordatlantiks. Die Landschaften der Insel erscheinen so vielfältig, bizarr und eigentümlich, man könnte meinen, dies alles sei nicht "von dieser Welt". Dirk Steffens begibt sich auf eine Reise zu diesen "entrückten" Orten Islands, die auch schon die ersten Siedler in ihren Bann zogen. Für die Wikinger, die Mitte des 9. Jahrhunderts die Insel erreichten, zeigte sich hier die Schönheit des Jenseits. Dies musste das Land ihrer Götter sein, ein Ort, wo die Welt ihren Anfang nahm. In den Vulkanlandschaften fühlt man sich noch heute in die Urzeit der Erdentstehung versetzt. Immer wieder lenkt die abgelegene Insel die Aufmerksamkeit der Welt auf sich, wie bei den jüngsten Ausbrüchen des Bardarbunga. Der Vulkan erinnert daran, dass Island einst aus Feuer entstand. Dirk Steffens nutzt die einmalige Gelegenheit, einen Blick ins Innere unseres glühenden Planeten zu werfen. Ganz auf den Spuren Jule Vernes lässt er sich durch den Schlot eines Vulkanes in die Unterwelt hinab. Doch was die Menschen im Mittelalter als Teufelswerk und Eingang zur Hölle deuteten, ist das Ventil einer gigantischen Ansammlung heißen Gesteins unter der Insel. Dieser so genannte "Hot Spot" heizt den Boden nicht nur überall auf, sondern lässt ihn permanent beben. Im Durchschnitt bricht hier alle fünf Jahre ein Vulkan aus. Eruptionen, die nicht nur ganz Europa beeinflussen, sondern auch weltweite Katastrophen auslösen können. Obwohl von den Wikingern "Eisland" getauft, sind nur zwölf Prozent des Landes mit Gletschern bedeckt. Genug, um die Welt in Atem zu halten. Denn unter jedem Eispanzer brodelt es gefährlich. Der Mix aus Feuer und Eis birgt eine zerstörerische Kraft. Dirk Steffens war vor Ort, als der Bardarbunga unter dem größten Gletscher Europas, dem Vatnajökull, seine "Pforten zur Hölle" öffnete. Und noch eine Besonderheit lässt Island wärmer sein, als es die Lage der Insel in arktischen Gefilden vermuten lässt. Der Golfstrom, der auch Islands Küsten streift, beschert Temperaturen, die im Schnitt zehn Grad über dem Durchschnitt des Breitengrades liegen. Eine Besonderheit, die es ermöglichte, hier - in dieser anderen Welt - zu überleben. Trotz der Gefährlichkeit der Vulkane, der Kargheit des Bodens, den Unwegsamkeiten des Geländes - die ersten Siedler stellten sich der rauen Natur. Dabei waren die Tiere der Insel ihre wichtigsten Verbündeten. Ohne das Islandpferd wäre die Besiedlung kaum möglich gewesen. Doch das Pferd bedeutete ihnen noch viel mehr: Es war das Symbol ihrer Freiheit, ein Wesen zwischen den Welten, dem man sogar in "Hengstkämpfen" die Entscheidungen von Streitigkeiten überließ. Auch Dirk Steffens erobert auf dem Rücken der Pferde das isländische Hochland. Die bizarren Landschaften der Insel inspirieren zu mystischen Geschichten. Erzählungen von Trollen und Elfen sind auch heute noch Teil der isländischen Kultur. Dirk Steffens erkundet dieses geheimnisvolle Land, das sich wahrscheinlich nie ganz erschließt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dirk Steffens Originaltitel: Terra X Regie: Tobias Schultes und Eva Ingold