Disney Channel 05:45 bis 06:00 Trickserie Disney Meine Freunde Tigger und Puuh Vielen Dank, Christopher Robin USA 2006 Stereo 16:9 HDTV

Rabbit ist wie jeden Tag um zwei Uhr mit Schildkröte zum Dame spielen verabredet. Doch wie üblich kommt Schildkröte zu spät, weil er zu langsam ist. Rabbit ist deswegen sehr verärgert. Schildkröte verspricht ihm, dass das Damespiel am nächsten Tag pünktlich beginnen wird. Doch um dieses kühne Versprechen halten zu können, braucht Schildkröte die Hilfe der Superschnüffler, die dafür sorgen sollen, dass Schildkröte schneller wird. Die Schnüffler machen mit Schildkröte Fitnessübungen, damit er endlich mal auf Trab kommt. Und sie schnallen ihm Rollerskates unter die Füße. Doch der Erfolg ist ernüchternd. Die Fitnessübungen bringen nichts und mit den Rollerskates kommt Schildkröte nicht klar. Da kommen die Schnüffler auf eine glänzende Idee. Das Versprechen lautet, dass das Damespiel pünktlich beginnt. Also beschließen sie, dass das Spiel ab jetzt nicht mehr bei Rabbit sondern bei Schildkröte stattfindet. Auf diese Weise muss Schildkröte sich nicht mehr auf den langen Weg machen. Rabbit ist mit der Idee einverstanden und pünktlich um zwei Uhr beginnt das Damespiel, so wie es Schildkröte versprochen hat.

Originaltitel: My Friends Tigger & Pooh Regie: Don McKinnon