Disney Channel 23:50 bis 00:10 Comedyserie Dharma & Greg Geisterbeschwörung USA 1999 Stereo HDTV Doris Haviland, eine alte Frau, die neben Dharma und Greg gewohnt hat, ist gestorben. Die beiden fühlen sich schuldig, weil sie sich nie die Mühe gemacht haben, sie kennen zu lernen. Aber sie erhalten doch noch die Gelegenheit dazu, denn Doris' Geist spukt durchs Haus! Da Doris als Jungfrau starb, sucht sie nun nach einem Körper, in den sie schlüpfen kann, um ihre Unschuld zu verlieren... Schauspieler: Jenna Elfman (Dharma Finkelstein) Thomas Gibson (Greg Montgomery) Shae D'Lyn (Jane) Susan Sullivan (Kitty Montgomery) Alan Rachins (Larry Finkelstein) Joel Murray (Pete) Mitch Ryan (Edward Montgomery) Originaltitel: Dharma & Greg Regie: Amanda Bearse Drehbuch: Regina Stewart, Chuck Lorre, Dottie Dartland, Jenna Bruce, Michelle Nader, Bill Prady Musik: Dennis C. Brown