Disney Channel 20:15 bis 22:00 Abenteuerfilm Das Haus der Krokodile D 2012 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Als die Eltern des kleinen Viktors auf Geschäftsreise gehen, startet er einen Erkundungsgang durch die große, alte Villa, in die die Familie kurz zuvor eingezogen ist. Dabei findet er ein kleines, ausgestopftes Krokodil, das scheinbar völlig deplatziert auf dem Fußboden liegt. Nur wenige Augenblicke später sieht Viktor in einem Spiegel eine unheimliche Gestalt, die sich hinter ihm durch das Zimmer bewegt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kristo Ferkic (Victor Laroche) Joanna Ferkic (Cora) Vijessna Ferkic (Louise) Gudrun Ritter (Frau Debisch) Waldemar Kobus (Herr Strichninsky) Dieter Schaad (Onkel Gustav) Christoph Maria Herbst (Friedrich Debisch) Originaltitel: Das Haus der Krokodile Regie: Cyrill Boss, Philipp Stennert Drehbuch: Eckhard Vollmar, Cyrill Boss, Philipp Stennert Kamera: Philip Peschlow Musik: Helmut Zerlett, Christoph Zirngibl Altersempfehlung: ab 6