Disney Channel 15:25 bis 15:55 Trickserie Phineas und Ferb Folge: 83 Das Krokodilabenteuer / Ferb's verrückter Fernsehsender USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken (a) Als Crikey, das kleine Krokodil, verschwindet, begeben sich Phineas, Ferb und ihre Freunde auf die Suche nach ihm - mit Hilfe des Kroko-Lokalisierers. (b) Diese Folge sieht aus, als würde man vor dem Fernseher sitzen und die Sender wechseln. Die Kurzepisoden erzählen von Dr. Ninja Baljeet, in denen Baljeet einen Ninja Dokor spielt, bis hin zu 'Ganz nach Norm', einer Geschichte, in der es um die kleine Suzy und ihren Roboterfreund geht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Dan Povenmire, Robert F. Hughes Drehbuch: Dan Povenmire, Jeff 'Swampy' Marsh