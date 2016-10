Phoenix 18:00 bis 18:45 Dokumentation Wir Reiseweltmeister Deutschland macht Urlaub Vom Ostseestrand bis Indien D 2011 Live TV Merken In den 60ern werden die Deutschen zu Reiseweltmeistern. 1960 verreisen 13 Millionen Westdeutsche. Ein Jahr später sind es schon 16 Millionen. Beliebte Ziele: Österreich, Italien, Spanien und Jugoslawien. Meist geht es mit dem eigenen Auto in den Urlaub. Schauspielerin Jutta Speidel fährt mit der ganzen Familie im VW Käfer Richtung Süden. Im Heck des Wagens richten ihr die Eltern für die lange Fahrt eine Puppenstube ein. Autofahren ist noch ein echtes Erlebnis. Im Osten begrenzt der Bau der Mauer seit Anfang der 1960er Jahre die Reiselust der DDR-Bürger. Werner Coch, ein junger ostdeutscher Student, wird 1961 während seines Urlaubs im Westen vom Mauerbau überrascht. Plötzlich steht er vor der Entscheidung: Zurück hinter den Stacheldraht oder im Westen bleiben? Er geht zurück und bereut es bitter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wir Reiseweltmeister