Phoenix 09:30 bis 10:00 Dokumentation Raus aus der Tretmühle Auszeit vom Job D 2016 Merken Laut forsa-Umfrage wünschen sich 40 Prozent aller Deutschen eine Auszeit vom Job, ein "Sabbatical". Wir zeigen Menschen, die ihren Traum in die Tat umgesetzt haben, die einmal im Leben die tägliche Tretmühle Arbeitsplatz verlassen, wenigstens einmal etwas anderes erleben wollten. Warum sie sich dazu entschlossen haben und was sie sich davon erhoffen, erzählt dieser Film. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Raus aus der Tretmühle