ORF 3 03:40 bis 05:05 Filme Ein Anfang von Etwas A 1995 2016-10-08 13:45 Stereo Untertitel 16:9

Herbert Sobieski (Christoph Waltz) ist Hausmeister in einem Zinshaus unweit des Wiener Wurstelpraters. Nachts zeigt er Filme in einem schäbigen Vorstadtkino. Sein Leben ist ruhig, zurückgezogen, scheinbar belanglos. Die Tage verlaufen geordnet zwischen Bassena und Vorführraum, Sparverein und Pflegeheim, in dem seine Mutter lebt. Von seinem Kindheitstraum, dem Vater nach Amerika zu folgen, weiß niemand außer Hans (Georg Trenkwitz), dem Freund des Vaters. Als die junge Studentin Rita (Sandra Cervik) in das Haus einzieht, ändert sich alles...

Schauspieler: Christoph Waltz, Sandra Cervik, Adi Hirschal, Georg Trenkwitz, Wolfgang Böck, u.a. Österreich 1994.

Schauspieler: Christoph Waltz (Herbert) Sandra Cervik (Rita) Georg Trenkwitz (Hans) Claudia Martini (Doris) Adi Hirschal (Luis) Inge Rosenberg (Herberts Mutter) Wolfgang Böck (Czerny) Originaltitel: Ein Anfang von etwas Regie: Nikolaus Leytner Drehbuch: Nikolaus Leytner Kamera: Hans Selikovsky

