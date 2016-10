ORF 3 15:20 bis 16:20 Serien Die Buddenbrooks Das Testament D 1979 2016-10-08 12:45 Stereo 16:9 Merken Im Spätherbst des Jahres 1874 fährt der Senator zur Wiederherstellung seiner angegriffenen Gesundheit an die See. Bald darauf verstirbt er. In der hinterlassenen Verfügung des Senators findet sich die Entscheidung, dass die Firma Buddenbrook zu liquidieren sei. Die Geschichte eines durch vier Generationen überlieferten Handelshauses ist zu Ende. Auch das Haus in der Fischegrube wird mit Verlust verkauft. DarstellerInnen: Carl Raddatz (Buddenbrook sen.), Katharina Brauren (Antoinette Buddenbrook), Martin Benrath (Konsul Buddenbrook), Ruth Leuwerik (Konsulin Buddenbrook), Volkert Kraeft (Thomas Buddenbrook), Armin Pianka (Thomas Buddenbrook, als Kind), Michael Kebschull (Thomas Buddenbrook, jung), Gerd Böckmann (Christian Buddenbrook), Claudius Kracht (Christian Buddenbrook, als Kind), Alexander Stölze (Christian Buddenbrook, jung), Melanie Pianka (Tony Buddenbrook, als Kind), Reinhild Solf (Tony Buddenbrook), Marion Kracht (Tony Buddenbrook, jung), Michael Degen (Bendix Grünlich), Noëlle Châtelet (Gerda Buddenbrook), Adem Rimpapa (Hanno Buddenbrook), Rolf Boysen (Kommandant Schwarzkopf), Rainer Goernemann (Morten Schwarzkopf), Friedrich Gröndahl (ein Prokurist), Ursula Dirichs (Ida Jungmann), Sigfrit Steiner (Edmund Pfühl). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Carl Raddatz (Johann sr.) Katharina Brauren (Antoinette) Martin Benrath (Johann Jr.) Ruth Leuwerik (Elisabeth) Armin Pianka (Thomas as child) Michael Kebschull (Thomas) Claudius Kracht (Christian as child) Originaltitel: Die Buddenbrooks Regie: Franz Peter Wirth Drehbuch: Berndt Rhotert, Franz Peter Wirth Kamera: Gernot Roll Musik: Eugen Thomass