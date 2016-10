ORF 3 13:40 bis 14:10 Dokumentation Im Brennpunkt Australien: Das triste Leben der Aborigines Australien: Das triste Leben der Aborigines A 2016 Stereo Untertitel 16:9 Merken Australiens Regierung will 150 von 270 Siedlungen der Aborigines schließen, obwohl die Ureinwohner seit Generationen hier wohnen. Sie fürchten sich nun vor erneuter Vertreibung. Die Regierung möchte damit Alkoholkonsum, Vernachlässigung von Kindern und Drogenmissbrauch eindämmen, heißt es. Die Aborigines würden jeden Cent ihrer Sozialhilfe nutzen, um sich mit Alkohol, Drogen und Klebstoff zu betäuben. Selbst unter schwangeren Frauen sei Alkoholkonsum üblich, jedes fünfte Neugeborene weise durch Alkohol verursachte kognitive und sprachliche Defizite auf. Kritiker und Aktivisten sehen in den Motiven der Regierung, die Siedlungen zu schließen, schlicht Rassismus. Man wolle das Leben der Ureinwohner kontrollieren, so der Tenor der Gegner. Moderation: Christoph Takacs In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Christoph Takacs Originaltitel: Im Brennpunkt