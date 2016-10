ORF 3 09:00 bis 09:45 Dokumentation Flüsse der Welt: Colorado - Der Fluss der Gesteine F 2010 2016-10-07 17:15 Stereo 16:9 Merken er Colorado entspringt in den Bergen der Rocky Mountains, im US-Bundesstaat Colorado. Bis er in Mexiko in den Pazifik fließt, legt er mehr als 2.300 Kilometer zurück. Auf seinem Weg durch den amerikanischen Westen durchquert der majestätische Fluss zahlreiche Canyons, vom Monument Valley bis zum wohl bekanntesten Canyon der Welt und Ziel zahlloser Touristen, dem Grand Canyon. Die Landschaften entlang des Colorados sind atemberaubend und gehören zu den ältesten Steinformationen der Erde. (2010) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Les fleuves du monde

