ORF 2 17:30 bis 18:30 Magazin heute leben Künstlerflohmarkt in Baden / Angela Schneider - Autorin in Doppelbelastung / "Es existiert" - mit Prof. Johannes Huber 2016-10-07

Stargast Monika Martin Seit 20 Jahren steht Monika Martin auf der Bühne und begeistert ihre Fans. Im Jubeljahr kehrt die Sängerin zu ihren Wurzeln zurück und geht mit Band auf Tournee. Am Freitag ist sie live zu Gast im Studio. Zu Gast auf der Wiener Wiesn Auch dieses Jahr findet auf der "Wiener Wiesn" ein spezielles Fest für die prominenten Damen des Landes statt - "heute leben" war mit der Kamera dabei. Künstlerflohmarkt in Baden Alle Jahre wieder ist das Künstlerheim in Baden Treffpunkt für Flohmarktfans. Lotte Tobisch veranstaltet dort am Samstag ihren jährlichen Promi-Flohmarkt. "heute leben" hat die zum Verkauf stehenden Dinge schon vorab angesehen. Angela Schneider - Autorin in Doppelbelastung Angela Schneider kennt beinahe jeder in Wien - zumindest der Stimme nach, ist sie doch die Stimme bei den Wiener Linien. Angela Schneider ist auch Autorin und hat ihr jüngstes Theaterstück in einer für sie besonders schweren Zeit geschrieben: während der Pflege ihrer dementen Eltern. "Es existiert" - mit Prof. Johannes Huber Es existieren Dinge, die wir nicht verstehen. Trotzdem sind sie da. Für den einen mehr fühlbar, für den anderen weniger bis gar nicht. Prof. Johannes Huber postuliert, dass wir nicht am Ende unserer Evolution angelangt sind. Er hat ein neues Buch mit dem Titel "Es existiert" verfasst, in dem er wissenschaftliche Studien zusammengetragen hat, die das Unsichtbare sichtbar machen wollen.

Moderation: Wolfram Pirchner Gäste: Monika Martin (Sängerin), Angela Schneider (Autorin), Prof. Johannes Huber