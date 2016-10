ORF 2 05:35 bis 05:55 Magazin heute konkret Anrainer gegen LKW-Parkplatz A 2016 Stereo 16:9 Merken Anrainer gegen LKW-Parkplatz Die ASFINAG plant an der A10-Tauernautobahn in Kärnten einen großen LKW-Rastplatz in einem Tourismus- und Luftkurort. Und nicht nur das, für das Projekt wurden sogar Grundstückseigentümer enteignet. Das hat für einen großen Aufschrei aus der Gemeinde gesorgt. Eine Bürgerinitiative will das Projekt nun verhindern. Die Sache scheint aber besiegelt - dabei gäbe es einige andere Varianten. "heute konkret" auf Lokalaugenschein in Seeboden am Millstätter See. Gestaltung: Judith Langasch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Martina Rupp Originaltitel: heute konkret