ORF 1 03:25 bis 04:10 Krimiserie In Plain Sight - In der Schusslinie Aus der Traum USA 2011 Dolby 16:9 Merken Wenn ein junges Mädchen mit 16 Jahren schon Popstar ist und Zeugin eines Mordes wird, sind Schwierigkeiten vorprogrammiert. Sie wird ins Zeugenschutzprogramm aufgenommen. Doch damit fangen die Probleme erst richtig an. Besonders als Marshall und Stan dem Mädchen jegliche Art von Musik verbieten. Inzwischen muss Mary eine wichtige Nachricht überbringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mary McCormack (Mary Shannon) Nichole Hiltz (Brandi Shannon) Paul Ben-Victor (Stan McQueen) Frederick Weller (Marshall Mann) Tangie Ambrose (Delia Parmalee) Elizabeth Nicole (Lita Lorne/Kenna Parnell) Michelle Clunie (Sage Lorne/Britt Parnell) Originaltitel: In Plain Sight Regie: Lee Rose Drehbuch: Natalie Chaidez Kamera: John Aronson Musik: Marc Dauer, Evan Frankfort

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 415 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 215 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 145 Min. King Kong

Abenteuerfilm

RTL II 01:40 bis 04:30

Seit 135 Min.