ORF 1 17:30 bis 17:55 Trickserie Die Simpsons Die Geschichte der zwei Springfields USA 2000 Dolby Untertitel Merken Springfield wird in zwei Vorwahlnummernbereiche getrennt. Homer ernennt sich kurzerhand zum Bürgermeister von Neu Springfield und lässt die Stadt durch eine Mauer trennen. Als er die Band "The Who" überredet, in seinem Stadtteil und nicht in Alt Springfield aufzutreten, droht die Lage zu eskalieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Norbert Gastell (Homer Simpson) Elisabeth Volkmann (Marge Simpson) Sandra Schwittau (Bart Simpson) Sabine Bohlmann (Lisa Marie Simpson) Sabine Bohlmann (Maggie Simpson) Originaltitel: The Simpsons Regie: Shaun Cashman Drehbuch: John Swartzwelder Musik: Danny Elfman Altersempfehlung: ab 6