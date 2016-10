ORF 1 15:40 bis 16:00 Comedyserie The Big Bang Theory Der Proton-Ersatz USA 2013 Stereo Untertitel 16:9 Merken In einer Drogerie trifft Sheldon sein Idol Professor Proton und macht sich erneut bei ihm unbeliebt. Als Professor Proton dann auch noch ausgerechnet Leonard um seine Meinung zu einer wissenschaftlichen Arbeit bittet, ist bei Sheldon der Ofen aus. Raj und Howard geraten unterdessen aneinander, weil Howard sich zunächst darüber lustig macht, dass sein Kumpel mit den Mädels Schmuck bastelt, dann aber mit High-Tech-Geräten selbst mitmischt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Steven Molaro Kamera: Steven V. Silver