ORF 1 09:20 bis 10:05 Serien Brothers & Sisters Sag niemals nie USA 2011 Stereo Untertitel 16:9 Merken Brody kommt zurück und freut sich wahnsinnig seinen Hund wieder zu sehen. Aber viel mehr noch fiebert er dem Wiedersehen mit Nora entgegen. Und Justin will, im Gegensatz zu Nora, seinen 30. Geburtstag nicht groß feiern. Doch alles ändert sich abrupt, als Nora erfährt, dass ihre Mutter verstorben ist. Damit werden alte Probleme der Familie Walker wieder an die Oberfläche katapultiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sally Field (Nora Walker) Calista Flockhart (Kitty Walker) Balthazar Getty (Tommy Walker) Dave Annable (Justin Walker) Matthew Rhys (Kevin Walker) Rachel Griffiths (Sarah Whedon) Beau Bridges (Nick Brody) Originaltitel: Brothers & Sisters Regie: Bethany Rooney Drehbuch: Veronica Becker, Sarah Kucserka Kamera: Cynthia Pusheck Musik: Blake Neely

