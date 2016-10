Zee.One 04:20 bis 06:15 Musikfilm Mad About Dance IND 2014 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Aarav Anands große Leidenschaft ist das Tanzen. Sein größter Wunsch ist es, der Tanzgruppe seines Idols Caesar in Großbritannien beitreten zu können. Mutig macht sich Aarav daher mit nur ein paar Pfund in der Tasche auf den weiten Weg von Indien ins verträumte Sheffield. Doch er hat nicht damit gerechnet, dass sich Caesars Team als eine Bande feindseliger Menschen herausstellt, die Inder nicht ausstehen können. Die Dinge bessern sich nicht, als Aarav obendrein eine vernichtende Niederlage bei einem Tanzwettbewerb einstecken muss. Doch dann lernt er Aashira kennen, die indischer Herkunft ist, aber in England geboren wurde. Auch sie hegt zunächst eine ziemliche Abneigung gegen Aarav. Doch langsam knüpfen die beiden über das Tanzen ein zartes Band, das sich schließlich in Liebe verwandelt. Aarav fasst einen wagemutigen Entschluss, denn so schnell will er seinen großen Traum nicht aufgeben: Zusammen mit Aashira als Partnerin wird er eine rein asiatisch stämmige Tanzgruppe aufbauen, mit der er einen nationalen Wettbewerb gewinnen will. Akrobatische Dance-Moves zwischen Hip-Hop und Bollywood treffen auf jungen Sound: Regisseur Saahil Prem liefert mit seinem Erstlingswerk die indische Antwort auf Filme wie "Step Up". Gleichzeitig schrieb er nicht nur das Drehbuch, sondern übernahm auch die Hauptrolle in dieser facettenreichen Geschichte über junge Menschen und ihre großen Träume, ihre Enttäuschungen, Ängste und Hoffnungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Saahil Prem (Aarav) Amrit Maghera (Aashira) Salah Benlemqawanssa (AJ) Akilesh Unnitan (Atul) Abhishek Saha (Dipen) Raashul Tandon (GG) Jon Jo (Henry) Originaltitel: M.A.D: Mad About Dance Regie: Saahil Prem Drehbuch: Saahil Prem Kamera: Uday Tiwari Musik: Vidyadhar Bhave Altersempfehlung: ab 6