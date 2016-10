Zee.One 14:15 bis 16:15 Komödie Du und Ich und die Liebe IND 2011 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Als Nishant sich in die hübsche Charu verliebt, freuen sich seine Freunde Rajat und Vikrant für ihn. Schließlich sind beide selbst längst vergeben. Doch Liebe ist harte Arbeit: Bald beklagt sich Nishant, dass Charu ihn nur ausnutze. Rajat wiederum fühlt sich vom Egoismus seiner bestimmenden Freundin Neha zunehmend unter Druck gesetzt, während Vikrant findet, dass Riya sich immer feindseliger verhält - hat sie etwa eine Affäre mit ihrem Ex-Freund? Eine Pause vom anstrengenden Beziehungsleben muss her. Was könnte da besser sein, als ein kleiner Trip ins Blaue unter Männern. Doch so leicht lassen sich die drei Frauen nicht abschütteln. An den Traumstränden Indiens treffen die sechs Streithähne aufeinander, was ungeahntes Chaos nach sich zieht. Mit viel Sommer, Sonne und einer Menge Flirts wartet diese spritzige romantische Komödie auf. Mit kleinem Budget produziert, war der Film so erfolgreich, dass er für diesen Verdienst nicht nur einen ETC-Bollywood Business Award gewann, sondern auch eine Fortsetzung nach sich zog. Auch bei seiner Aufführung auf dem Indischen Filmfest in Berlin konnte sich der gutgelaunte Filmspaß großer Beliebtheit beim Publikum erfreuen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kartik Aaryan (Rajat / Rajjo) Raayo S. Bakhirta (Vikrant Choudhary) Ranjit Batra (Neha's father) Nushrat Bharucha (Neha) Padam Bhola (Varun) Ishita Raj (Charu) Sonalli Sehgal (Rhea) Originaltitel: Pyaar Ka Punchnama Regie: Luv Ranjan Drehbuch: Luv Ranjan Kamera: Sudhir K Choudhary Musik: Hitesh Sonik Altersempfehlung: ab 6