Zee.One 10:15 bis 12:15 Liebesfilm Nur du allein IND 1999 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Als dem gutherzigen Deepak mitten in Delhi eine gestohlene Handtasche in die Hände fällt, schickt er sie kurzentschlossen ihrer dankbaren Besitzerin Aarti zurück. Aus dem Ereignis entspinnt sich rasch eine regelmäßige Brieffreundschaft. Ohne sich jemals gegenübergestanden zu sein, lernen sich die beiden durch ihre Briefe kennen und können sich bald den aufkeimenden, tiefen Gefühlen nicht mehr entziehen. Während es Aartis Schwager lieber wäre, sie würde den gestandenen Prem heiraten, findet Aarti in ihrer Schwester eine mitfühlende Unterstützerin: Aarti soll ihr Glück frei wählen können und ihren eigenen Weg gehen. Kurzentschlossen macht sich Aarti auf nach Delhi, um Deepak zu finden. Doch wird sie noch rechtzeitig kommen? Denn auch Deepaks Chefin Neha hat ein Auge auf den sanften jungen Mann geworfen... Der einfühlsame Soundtrack stammt aus der Feder des mehrfach preisgekrönten Duos Nadeem-Shravan und trug seinen Teil zum großen Erfolg der emotionalen Liebesgeschichte bei: Nachdem die Songs "Pehli Pehli Baar" und "Dilbar" wochenlang die indischen Musikcharts angeführt hatten, sampelte die amerikanische R'n'B-Sängerin Keri Hilson schließlich "Dilbar" für ihren Hit "Love Ya". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sanjay Kapoor (Deepak) Priya Gill (Aarthi) Sushmita Sen (Neha) Mohnish Bahl (Ranjeet) Salman Khan (Prem) Jackie Shroff (Pritam, Auto-rickshaw driver) Tej Sapru (Nirmal, Aarti's brother-in-law) Originaltitel: Sirf Tum Regie: Ahathian Altersempfehlung: ab 6