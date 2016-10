Schweiz 2 20:00 bis 23:15 Fußball Fussball: WM-Qualifikation Ungarn - Schweiz 2016 Stereo Live HDTV Merken Die zweite Partie in der WM-Qualifikation wird die Schweizer Nati in Budapest gegen Ungarn bestreiten. Die ungarische Nationalmannschaft sorgte bei der letzten Europameisterschaft in Frankreich für einige Überraschungen. Das Team von Bernd Stork beendete die Gruppenphase als Sieger und schaffte es bis zum Achtelfinale. Dem späteren Europameister Portugal schossen die Magyaren sogar drei Tore. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Rainer M. Salzgeber Gäste: Gäste: Alain Sutter, Raphael Wicky