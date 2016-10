Schweiz 2 09:25 bis 09:50 Comedyserie Trophy Wife Hallo Halloween! USA 2013 Dolby Digital HDTV Merken Weil Jackie keine Ahnung hat, wer Iron Man ist, bekommt Bert nicht das Halloween-Kostüm, das er sich gewünscht hat. Kate erweist sich als Retterin in der Not. Pete wendet derweil seine berufliche Erfahrung als Anwalt gegen einen Jüngling an, der im Vorjahr das Haus der Harrisons mit Eiern bewarf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bradley Whitford (Pete Harrison) Malin Åkerman (Kate Harrison) Marcia Gay Harden (Diane Buckley) Michaela Watkins (Jackie) Natalie Morales (Meg) Bailee Madison (Hillary) Albert Tsai (Bert) Originaltitel: Trophy Wife Regie: Jason Moore Drehbuch: Vijal Patel, Lindsey Shockley Kamera: Michael A. Price Musik: Gabriel Mann

