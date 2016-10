Schweiz 2 05:05 bis 05:45 Comedyserie Desperate Housewives Machtverlust USA 2012 Dolby Digital HDTV Merken Lynette findet in Toms Chef Gregg einen Verbündeten, um Toms Beziehung zu Jane zu torpedieren. Dieser jedoch verfolgt eigene Interessen. Gaby und Carlos verstricken sich derweil in einen Kampf um das Geld einer reichen Witwe, während Susan sich als Vaterersatz für M.J. versucht. Sie scheitert und zieht daraus den richtigen Schluss. Trip Weston verlangt von Bree, ihre sexuellen Ausschweifungen aufzuarbeiten, die im Prozess zur Belastung zu werden drohen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Teri Hatcher (Susan Delfino) Marcia Cross (Bree Hodge) Felicity Huffman (Lynette Scavo) Eva Longoria Parker (Gabrielle Lang) Doug Savant (Tom Scavo) Vanessa Williams (Renee Perry) Scott Bakula (Trip Weston) Originaltitel: Desperate Housewives Regie: David Grossman Drehbuch: Wendy Mericle Kamera: David Miller Musik: Steve Jablonsky Altersempfehlung: ab 6