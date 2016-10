Schweiz 1 23:45 bis 00:20 Show Querdenker - Smart Late Night Littering - Müll überall! CH 2016 2016-10-08 00:00 Stereo HDTV Merken "Querdenker" bedient sich klassischer Comedy-Late-Night-Elementen wie Stand-up-Comedy, natürlich "made by Gammenthaler" sowie Einspielfilmen und Talks. In jeder Sendung steht ein aktuelles und relevantes Problem im Zentrum und wird in der Folge gnadenlos in seine Einzelteile zerlegt. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erhalten auf humoristische Weise Einsichten ins jeweilige Thema und gewinnen - im besten Fall - sogar neue Erkenntnisse, auch wenn diese vielleicht an den Haaren herbeigezogen scheinen. Die Sendung ist geprägt von Michel Gammenthaler, der die Welt gerne etwas anders betrachtet: Querdenkend sucht er nach brachliegenden Lösungen. Die Themen und Mitdenker der weiteren Sendungen: 14. Oktober 2016: "Stau nervt" mit Andreas Thiel 21. Oktober 2016: "Verloren im Ernährungsdschungel" mit Frölein Da Capo (Irene Brügger). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Michel Gammenthaler Gäste: Gäste: Bänz Friedli (Autor und Kabarettist) Originaltitel: Querdenker - Smart Late Night