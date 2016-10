KI.KA 18:00 bis 18:15 Kinderserie Sesamstraße präsentiert: Eine Möhre für Zwei Vorsicht Gespenst! D 2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Vorsicht Gespenst!: Pferd ist überzeugt: Gespenster gibt es wirklich! Obwohl Wolle da so seine Zweifel hat und auch die Kinder im Wollophon etwas anderes sagen, glaubt Pferd fest daran. Als der Wolf sie dafür auslacht, wollen Wolle und Pferd es wissen: sie fahren zu einem Haus, in dem es echt spuken soll. Der Besitzer scheint zwar sehr freundlich zu sein, aber was die beiden dann erleben, ist wirklich ziemlich gruselig. Steckt da etwa ein Gespenst dahinter? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sesamstraße präsentiert: Eine Möhre für Zwei Regie: Joachim Wolff, Dirk Nabersberg Drehbuch: Tordis Pohl, Carsten Haffke, Martin Paas, Martin Reinl, Nicholas Hause, Melanie Kuss Kamera: Robert Naczynsky, Hans-Joachim Boldt Musik: Gerd Gerdes