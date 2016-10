KI.KA 15:30 bis 16:10 Trickserie Pound Puppies Der Pfotenclub Vater und Sohn / Der beste Hundefänger USA 2010-2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Vater und Sohn: Als zwei Streuner, ein Welpe und dessen älteren Freund, sich im Tierheim vor der Hundefänger-Spezialeinheit verstecken, ist Lucky gezwungen, sich mit seiner eigenen Familiengeschichte auseinanderzusetzen. Denn der ältere Hund ist sein Vater. Der beste Hundefänger: Leonard Vonderleine, der oberste Hundefänger von Tierheim 17 wird befördert. Seinen Posten übernimmt der ambitionierte Hundefänger Martin Fellwaschl. Von nun an wird es für den Pfotenclub zu einer echten Herausforderung, ein Zuhause für Hunde zu finden, denn der neue Tierheimleiter nimmt seinen Job sehr ernst und stellt strenge Regeln auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pound Puppies Regie: Richard Weston Drehbuch: Bart Jennett, Joe Ansolabehere Musik: Daniel Ingram, Steffan Andrews, Titelsong: Jonathan Evans for Spaceman Music