BonGusto 20:35 bis 21:05 Magazin Sarah Graham: Kochen in Kapstadt Kulinarisch Indisch in Kapstadt SA 2013 Südafrikas erfolgreichste Gourmet-Bloggerin von 2011, Ishay Govender, führt uns mit ihrer smarten und kecken Art in die indische Küche ein. Mit ihr zusammen bereitet Sarah einen interessanten Lunch zu für die Feinschmecker-Blogger Thuli Gogela und Ming-Chean Lin. Originaltitel: Bitten: Sarah Graham cooks Cape Town