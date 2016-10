WDR 13:00 bis 14:00 Magazin Planet Wissen Höhlen - Die Entdeckung der Unterwelt D 2016 2016-10-07 13:15 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Direkt unter unseren Füßen gibt es sie noch: unerforschte Gebiete, in die sich nur selten ein Mensch hinein wagt. Höhlen entführen in eine geheime und verzauberte Welt. Der Höhlenforscher Stefan Voigt findet Höhlen so faszinierend, weil sie Geschichten erzählen. Denn die Gesteinsformationen verraten viel über die Erdgeschichte. Höhlengeschichten kann Stefan Voigt von der ganzen Welt erzählen. Er war bereits in Kambodscha, in Laos und in Syrien und entdeckte dort verborgene Tempel und riesige Höhlenlandschaften. Doch die meisten Höhlen hat er mit seinem Verein in Nordrhein -Westfalen entdeckt. In den vergangenen Jahrzehnten hat er so über 800 erforscht. Stefan Voigt zeigt uns den Zauber seiner Unterwelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jo Hiller Gäste: Gäste: Stefan Voigt (Höhlenforscher) Originaltitel: Planet Wissen