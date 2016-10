WDR 09:20 bis 09:50 Magazin Europamagazin Bericht aus Brüssel Irland: Leben im Steuerparadies / Ungarn: Ein Land macht dicht / Polen: Auf dem Weg zum völligen Abtreibungsverbot / Mikroplastik in Kosmetika - in der EU immer noch auf dem Markt / Belgien: Erfolgreich mit Turnierpferden und chinesischen Touristen D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken * Irland: Leben im Steuerparadies. Die EU-Kommission hat Irland dazu verdonnert, von Apple 13 Milliarden Steuern nachzufordern, die die Regierung dem internationalen Multi durch illegale Steuervorteile erspart habe. Doch Bürger, die darauf gehofft hatten, dass der Steuersegen ihre prekäre Lage verbessert, sind enttäuscht. Die irische Regierung will das Geld nicht haben und zieht vor den Europäischen Gerichtshof. Das Europamagazin hat sich in Cork, dem europäischen Stammsitz von Apple und anderen Weltkonzernen, umgesehen, ist auf überfüllte Obdachlosenheime gestoßen und hat mit Mittelschichtfamilien geredet, die sich über steigende Steuerlast und schmerzhafte Kürzungen im Gesundheitsbereich beklagen. * Ungarn: Ein Land macht dicht. Der ungarische Regierungschef Viktor Orban legt sich quer. Er will die vom EU-Ministerrat beschlossene Verteilung von Flüchtlingen auch auf sein Land um jeden Preis verhindern. Am Sonntag lässt er sein Volk darüber abstimmen, ob er den EU-Beschluss umsetzen soll. Das Europamagazin beobachtet, mit welchen Mitteln die Bevölkerung auf die Befragung eingestimmt wird. Und wie es Migranten ergeht, die schon seit vielen Jahren in Ungarn leben und bestens integriert sind. * Polen: Auf dem Weg zum völligen Abtreibungsverbot. Das polnische Parlament hat in erster Lesung einem Gesetzentwurf zugestimmt, der ein nahezu völliges Abtreibungsverbot vorsieht. Als einzige Ausnahme ist noch ein Schwangerschaftsabbruch zulässig, wenn Lebensgefahr für die Schwangere besteht. Ansonsten droht eine mehrjährige Haftstrafe. Schon das jetzige Abtreibungsrecht gilt als eines der schärfsten in Europa. Künftig sollen auch Abtreibungen in Fällen strafbar sein, wenn das Kind behindert oder schwer krank sein würde, oder durch Vergewaltigung oder Inzest gezeugt wurde. Schon heute sehen sich abtreibungswillige Frauen öffentlichem und sozialem Druck ausgesetzt. * Mikroplastik in Kosmetika - in der EU immer noch auf dem Markt: Mikroplastikteilchen aus dem Meer werden von Muscheln und Fischen aufgenommen - und landen dann teilweise auf unseren Tellern. Daran, dass große Plastikteile in den Ozeanen sich in immer kleinere zersetzen und in unserer Nahrungskette landen, wird sich so schnell nichts ändern. Aber zu den sorglos weggeworfenen Plastiktüten kommen Kunststoffteile, die Industrieprodukten, etwa Kosmetika, schon absichtlich in Mikroform beigemischt sind und direkt von Fischen aufgenommen werden können. Es gibt ernst zu nehmende Hinweise auf Gefahren für Umwelt und Gesundheit. Aber die EU sieht keinen Handlungsbedarf. * Erfolgreich mit Turnierpferden und chinesischen Touristen: Viele der europäischen Regionalflughäfen sind nicht profitabel und gelten als Subventionsgräber. Dass man sich eben was einfallen lassen muss, zeigt das Beispiel Lüttich. Das meiste Geld wird dort mit Fracht verdient, aber nebenbei hat sich der Flughafen auf lukrative Nischen spezialisiert. So werden teure Renn- und Turnierpferde aus ganz Europa über Lüttich nach Übersee ein- und ausgeflogen. Angemessene Ställe für die edlen Tiere befinden sich direkt neben der Startbahn. Chinesische Touristen wiederum schätzen die eigens auf sie zugeschnittene Infrastruktur: Chinesische Schriftzeichen, Dolmetscher, chinesisches Personal. Allerdings muss der Flughafen nun um seine asiatische Kundschaft kämpfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Markus Preiß Originaltitel: Europamagazin

