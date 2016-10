ARD alpha 18:00 bis 18:30 Dokumentation Welt der Tiere Das Meerschwein und sein brummiger Nachbar D 2015 16:9 Live TV Merken Sie sind der Freund vieler Kinder und Erwachsener, Meerschweinchen, die wie Schweine quieken und mit den Seefahrern im 16. Jahrhundert übers "Meer" nach Europa kamen und daher ihren Namen haben, sind heute und bei uns vor allem Haustiere. Davor waren sie zwar auch in ihrer Heimat "Familienmitglied", aber wie Schwein oder Huhn zum Essen gedacht. Das ist bis heute so geblieben. Und noch mehr: Meerschweinchen gehören zu den "heiligen Tieren" der Inka und werden heute noch bei den Andenbewohnern in mystischen Ritualen eingesetzt. Die wilden Meerschweinchen dagegen sind selten geworden. Man muss ganz hoch in die Berge Ekuadors oder Perus gehen, um sie zu finden. Einzigartige Aufnahmen zeigen einen Lebensraum in den Anden über 3.000 Höhenmetern, in denen Meerschweinchen mit Andenbären, Wollaffen und Kolibris leben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Welt der Tiere