ARD alpha 16:00 bis 16:30 Magazin alpha-Campus CINEMA Studenten - Filme - Visionen D 2016 16:9

* Über Uni: Erstis aus der Hölle - 6 Typen, die jeder kennt (feat. MotiviertStudiert) - Ein Beitrag von Sabine Pusch, Florian Falzeder und Martin Moser. WG-Assi, Tussi oder Flirt-Genie: Was passiert, wenn junge Jungchen das erste Mal von daheim weg sind und an die Uni gespült werden? Richtig, ungeschliffene Rohdiamanten, die sich zu benehmen wissen. * Campus Cinema: "Auszeit auf der Alp" - Doku von Juliane Sinn und Katharina Wurth. Einmal aus dem Alltag ausbrechen, mit den Händen arbeiten, im Einklang mit der Natur leben. Isabella Kaiser arbeitet in Berlin als Architektin und möchte nun etwas komplett Neues ausprobieren: Für drei Monate geht sie auf eine Alp im Berner Oberland. Hier wird sie auf 1.500 Metern in einer einfachen Berghütte wohnen und sich um 80 Rinder kümmern. Wir begleiten sie bei dieser Erfahrung und bei allen Herausforderungen, die auf sie zukommen. Wird sie sich an das harte Landleben und die Einsamkeit in den Bergen gewöhnen? Ein Dokumentarfilm-Projekt über die Suche nach neuem Lebenssinn in einer ungewohnten Umgebung und mit ungewohnten Aufgaben.

Originaltitel: alpha-Campus Cinema