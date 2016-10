ARD alpha 07:55 bis 08:00 Magazin Willi wills wissen Gute Frage, nächste Frage! D 16:9 Live TV Merken Willi Weitzel gibt Antwort auf typische Kinderfragen: Wie schnell ist ein Überschallflugzeug? Wieso hat eine Giraffe einen langen Hals? Und warum riecht ein Pups? Egal, ob es um Technik oder Tiere, Geschichte oder Geographie, Menschen oder Meinungen geht - Willi hat sich schlau gemacht und gibt nicht nur die richtigen Antworten, sondern sorgt dafür, dass Kinder (und Erwachsene) sie auch verstehen können. Pro Folge geht es um drei Zuschauerfragen, die per Mail, Brief oder Videoclip gestellt werden können. Willi beantwortet eine nach der anderen, kurz und prägnant mit Hilfe von Requisiten, kleinen Experimenten und Zuspielern. Wie beim Beantworten der Fragen ist Willi auch bei der Einrichtung seines Studios kreativ gewesen: Viele Möbelstücke sind aus Alltagsgegenständen zusammengebastelt - vorm Fenster hängt ein Vorhang aus Bonbons, ein Regal besteht aus Flaschen, der Schreibtisch steht auf Beinen aus Salzstangen. Und natürlich findet hier Willi alles, was er zum Erklären der Antworten braucht. Auf seinem Laptop kann er per Mail eingetroffene Fragen vorlesen, Grafiken erläutern oder Zuspieler kommentieren. Und die Videobänder mit Fragen, die Kinder eingesandt haben, fährt Willi per Knopfdruck eine lange Rutsche hinunter direkt in seine Videofragen-Spezial-Abspielmaschine. Natürlich würzt Willi das Ganze wie immer mit einer Portion seines typischen Willi-Humors, so dass die Sendung nicht nur Wissen vermittelt, sondern vor allem Spaß macht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Willi wills wissen - Gute Frage, nächste Frage!