3sat 03:35 bis 04:35 Musik zdf@bauhaus Live-Musik mit Jonathan Jeremiah D 2015 Stereo Dolby 16:9 HDTV Live TV Merken Die Musik von Jonathan Jeremiah stammt aus einer anderen Welt, von einem Ort, an dem es keine schnellen Hits gibt, kein Songwriting am Fließband. Der charmante Brite und temporäre Wahl-Berliner Jonathan Jeremiah veröffentlicht unter dem Titel "Gold Dust" sein aktuelles Album. "Dieses Album wurde quasi in Berlin geboren und beginnt mit dem Titelsong. Der Song handelt von einer durchgemachten Nacht im Club und davon, danach im grellen Tageslicht nach Hause zu stolpern". Hier geht es gemächlich zu, hier haben die Dinge Zeit, um zu reifen. Es ist eine urbritische Mischung aus Folk und Soul. Seine Stimme klingt von Natur aus tief, durchdringend und dramatisch, die Instrumentierung dazu ist eindrucksvoll und opulent, auch wenn er die Gitarre oftmals nur zupft und nicht anschlägt. In einem Wort: Sein Sound ist das Resultat einer langen Reise, die mit dem Gitarrenunterricht eines Sechsjährigen begann und mit dem Debütalbum "A Solitary Man" ein erstes großes Ziel erreicht hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jo Schück Originaltitel: zdf@bauhaus