3sat 01:35 bis 02:35 Musik 3satfestival 2016: Milow D 2016 Stereo Dolby 16:9 HDTV Live TV Merken 2009 veröffentlichte Milow sein gleichnamiges Debüt-Album, das in Deutschland, Belgien und der Schweiz Platin- und in Frankreich, Österreich und den Niederlanden Gold-Status erreichte. In Kontinentaleuropa und Kanada verkaufte sich das Album über 500 000 Mal. Mit seinem akustischen Cover des Songs "Ayo Technology" von 50 Cent und Justin Timberlake landete er einen viralen YouTube-Hit mit 60 Millionen Klicks und 40 Millionen Streams auf Spotify. In der Zeit zwischen seinem 2011 veröffentlichten Album "North and South" mit der Hit-Single "You and Me (In My Pocket)" und dem 2014 herausgebrachten Album "Silver Linings" gewann er insgesamt zwölf Auszeichnungen der belgischen Musikbranche. Und das "Time Magazine" schrieb einen Artikel über ihn. Aber nur wer Veränderungen gegenüber aufgeschlossen ist, kann wahrhaft wachsen. Das erkannte Milow, als er sein aktuelles Album "Modern Heart" aufnahm: "Mir wurde bewusst, dass sämtliche Beschränkungen, die ich im Hinblick auf meine Musik hatte, von mir selbst kamen und nicht vom Publikum. Deshalb beschloss ich, meine Ausdrucksweise zu erweitern. Ich wollte alternativen R&B und Hip-Hop in meine Welt mit akustischer Gitarre einfließen lassen." Der Sänger und Songschreiber aus Belgien behält dabei seine typische Art des Songwritings bei: Eingängige Melodien und ergreifende Texte. "Ich bin ein sentimentaler Mensch", so Milow. "Es ist mir wichtig, dass dieses Gefühl auch in der Musik steckt, und ich versuche immer, das bei der Produktion sicherzustellen." In Google-Kalender eintragen Originaltitel: 3satfestival