Porträt Mr. Papageno - Der Theatermacher Emanuel Schikaneder A 2016 Der Librettist, Produzent und erster Papageno der "Zauberflöte" ist in Vergessenheit geraten. Dabei würde es den Opern-"Blockbuster" ohne ihn nicht geben. Wer war Emanuel Schikaneder? Mozart ist weltbekannt, Schikaneder bestenfalls in Wien. Hier wird am 30. September 2016 das gleichnamige Musical uraufgeführt, das vom Glamour-Paar Emanuel und Eleonore Schikaneder und von der Entstehung des Welterfolges "Zauberflöte" erzählt. Es ist die Geschichte eines Verkannten. Schikaneder bezauberte als gefeierter Impresario und Darsteller - gefeiert wurde er als "Hamlet"-Darsteller und für seine technischen Erfindungen - mit seinen Visionen das Theater-Publikum des 18. Jahrhunderts. In der Theater-Welt von Emanuel Schikaneder gab es die Unterscheidung zwischen E- und U-Musik nicht. Damals war die "Zauberflöte" eine Art Musical. Mit seinen Figuren hat Schikaneder ein echtes Stück Unterhaltungstheater geschaffen, Showbiz in bestem Sinne, das auch das einfache Volk begeisterte. Papageno gilt als die heimliche Hauptfigur der Zauberflöte: Die Sympathie des Publikums hängt am liebenswerten Vogelhändler. Und Emanuel Schikaneder brillierte in dieser Rolle der sympathischen Volks-Figur. Die Aufführung wird für den Unternehmer Schikaneder zum Triumph. Mit 5000 Gulden - das entspricht heute rund 150 000 Euro - ist es wahrscheinlich seine teuerste Produktion. Die Investition hat sich für ihn gelohnt, das Theater ist jeden Abend voll. 1812 starb der Theater-Magier bettelarm und geisteskrank in Wien - im Totenschein stand als Todesursache: Nervenschwäche. Was von ihm bleiben sollte, hatte er selbst gereimt: "Denn Mozarts Geist und Feder war Freund vom Schikaneder". Uraufführung des neuen Musicals "Schikaneder" am 30. September 2016 im Wiener Raimund Theater findet auf den Tag genau 225 Jahre nach der Premiere der "Zauberflöte" 1791 im Freihaus-Theater in Wien statt. Die Spurensuche nach "Mr. Papageno" führt Werner Horvath in Wiener und Berliner Archive, nach Salzburg und Regensburg, ins Schikaneder-Schlössl nach Nussdorf und ins Theater an der Wien. Originaltitel: Mr. Papageno - Der Theatermacher Emanuel Schikaneder