3sat 18:00 bis 18:30 Magazin Natur im Garten Gestaltete Wildnis A 2016 2016-10-11 11:40 Stereo 16:9 HDTV Biogärtner Karl Ploberger ist in Leoben zu Gast bei Dagmar Dobrowsky, der die Gemütlichkeit und der Wohlfühlfaktor in ihrem Garten besonders wichtig sind. Im Gartenkalender ist Vollherbst. Nun ist es höchste Zeit Stiefmütterchen zu pflanzen und die wärmebedürftigen Zimmerpflanzen zurück ins Haus zu holen. Uschi stellt den Wurmfarn vor und erklärt, welche besonders heilende Wirkung Wurmfarn-Essig hat. Moderation: Karl Ploberger Originaltitel: Natur im Garten