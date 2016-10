3sat 09:30 bis 18:00 Sonstiges Menschmaschine CH 2016 Stereo Live 16:9 HDTV Live TV Merken Am 8. Oktober 2016 findet in Kloten ein weltweiter Cybathlon-Wettstreit statt. Bei dem Event, den die ETH Zürich organisiert, treten Menschen mit Behinderung in Teams gegeneinander an. Im Gegensatz zu den Paralympischen Spielen stehen hier jedoch nicht die sportlichen Höchstleistungen im Vordergrund, sondern der Wettstreit und die Alltagstauglichkeit wissenschaftlicher Ideen und moderner Techniken wie Prothesen und hochentwickelte Rollstühle. Deshalb bestehen die Teams jeweils aus einem Athleten oder einer Athletin mit einer Behinderung und den technischen Entwicklern. Der Live-Bericht aus dem Eisstadion in Kloten verbindet aufwendige Eventübertragung mit profunder Hintergrundberichterstattung, zeigt Interviews und Liveschaltungen an wichtigen Forschungsstandorten. Er berichtet von den Wettkämpfen und öffnet das Feld für Diskussionen über die Themen Mensch und Prothetik, Roboter und Forschungsstandort Schweiz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Tobias Müller Originaltitel: Menschmaschine