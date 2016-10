Tele 5 01:01 bis 02:28 Horrorfilm Doghouse GB 2009 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Sechs unterjochte britische Sexisten brechen aus dem Eheknast ihrer resoluten Gattinnen aus und wollen den Beziehungsstress ein Wochenende lang vergessen, wenn sie im abgelegenen Städtchen Moodley die Sau raus lassen und Schürzen jagen. Dort sollen nämlich viermal so viele Frauen wie Männer leben, was sich freilich als fatal erweist: Denn eine unbekannte Seuche hat nur das weibliche Geschlecht befallen und aus ihnen mordgierige Zombie-Furien gemacht, die nun nach frischem Männerfleisch gieren. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Danny Dyer (Neil) Noel Clarke (Mikey) Stephen Graham (Vince) Emil Marwa (Graham) Lee Ingleby (Matt) Keith-Lee Castle (Patrick) Christina Cole (Candy) Originaltitel: Doghouse Regie: Jake West Drehbuch: Dan Schaffer Kamera: Ali Asad Musik: Richard Wells Altersempfehlung: ab 18