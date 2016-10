RTL II 13:00 bis 14:00 Dokusoap Köln 50667 D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Manu wird gleich drei Mal auf das Thema Familienplanung angesprochen und fährt jedes Mal aus der Haut. Das Thema ist ein rotes Tuch für ihn und bisher hat er Sam seine wahren Gedanken dazu verschwiegen. Michelle bietet Dana ihre Hilfe beim Kalender-Shooting mit Chico an. Ihr Plan: Sie möchte Chico in eine peinliche Situation bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Ingo Kantorek (Alex Kowalski), Diana Schneider (Samantha ?Sam? Berger), David Ortega (Diego Cortez), Christoph Oberheide (Jan Bremer), Jessica Faust (Chantal ?Chanti? Kuhnt), Andree Katic (Patrick Schumann), Patrick Schumann (Jack ?Opa? Winston), Janine P Originaltitel: Köln 50667