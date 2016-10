Niederlande 1 21:30 bis 22:05 Sonstiges Vive la Frans NL 2016 HDTV Merken Frans en Dorus vervolgen hun reis door Schotland. De broers maken samen met de Nederlandse Rene een tochtje met de Jacobite stoomtrein, die bekend is uit de Harry Potter films. In het plaatsje Roybridge bezoeken Frans en Dorus een Nederlandse familie die zich hier in het uitgestrekte land heeft gevestigd en succesvol zijn geworden met het maken van hertensalami. Schotland is een land van vele mythes. Het bekendste verhaal is misschien wel dat van het monster van Loch Ness. De Bauers bezoeken de Nessie Hunter Steve die al 25 jaar in een caravan aan het meer woont, maar helaas nog nooit een glimp van het monster heeft opgevangen. Frans en Dorus denken dat het staren naar het water, zoals Steve dat doet niet veel oplevert en besluiten zelf op onderzoek uit te gaan. Gewapend met snorkel en onderwatercamera gaan de mannen in een boot het meer op. Frans trotseert zijn angst en duikt het donkere koude water van Loch Ness in en voelt, maar zodra hij iets aan zijn tenen voelt weet hij niet hoe snel hij weer aan boord moet klimmen. Wie aan Schotland denkt, denkt aan Highland games. Schotse mannen, gekleed in kilt die met boomstammen en stenen gooien. Frans en Dorus bezoeken de Highland Games in Kenmore en als blijkt dat Frans behoorlijk sterk is wordt hij uitgenodigd om mee te doen aan het toernooi... In Google-Kalender eintragen Moderation: Frans Bauer Originaltitel: Vive la Frans Regie: Iris Van den Hoek, Thomas Aronds, Leonie Herberich