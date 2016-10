RTL Plus 22:15 bis 22:40 Comedyserie Das Amt Blutsbrüder D 2000 Stereo Merken Hagens alter Jugendfreund Hannes Hornbiegel kündigt seinen Besuch an. Lange haben seine Kollegen Hagen nicht so erfreut gesehen: Er schwärmt von Jungenfreundschaft, Winnetouspielen und Blutsbrüderschaft. Welche Überraschung, als sich heraussstellt, dass Hannes heute Chantal heißt und ein Travestietheater leitet, das sie erweitern möchte. Hagen ist überfordert mit der Situation und will nur eins: vermeiden, dass im Amt bekannt wird, dass er, Hagen Krause, als Knabe mit Chantal in einem Zelt übernachtet hat. Dummerweise muss Hagen auf die Schnelle noch eine besondere Darbietung für Stüssers Jubiläumsparty organisieren. Die als besondere Attraktion gedachten "Rheinkehlchen" haben keine Zeit. Aber Wunder gibt es immer wieder.... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jochen Busse (Hagen Krause) Thorsten Nindel (Rüdiger Poppels) Ulrike Bliefert (Ulla Herbst) Claudia Scarpatetti (Nadia Schäfer) Günter Bothur (Dr. Stüsser) Leonhard Mader (Kimmel) Karen Friesicke (Bürgermeisterin Hemmer) Originaltitel: Das Amt Regie: Micha Terjung Drehbuch: Kelly Hopkins Kamera: Michael Faust