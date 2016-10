RTL Plus 21:50 bis 22:15 Comedyserie Das Amt Der Schlüssel zum Glück D 2000 Stereo Merken Das Amt des Erste-Hilfe-Beauftragten ist neu zu besetzen. Verbunden mit dieser ehrenvollen Aufgabe ist die Schlüsselgewalt über den Erste-Hilfe-Raum. Und dieser abschließbare Raum ist für unsere Bürogemeinschaft hochinteressant: Hagen hat verbotenerweise seinen Hund mit ins Büro gebracht, denn der leidet dermaßen an Mundgeruch, dass seine Frau ihn rausgeschmissen hat. Ulla vertreibt heimlich Putzmittel als Nebenjob im Amt. Wegen eines Missverständnisses wird ihr eine Riesenpalette Putzmittel angeliefert, die sie unbedingt verstecken muss. Rüdiger wittert eine Chance, während der Arbeitszeit mit seiner Freundin Sex zu haben, da sie auf Grund ihrer Schichtarbeit als Nachtschwester sonst keine Gelegenheit dazu haben. Ausgerechnet Rüdiger bewirbt sich erfolgreich um das Amt des Erste-Hilfe-Beauftragten und erhält von Stüsser den Schlüssel. Stüsser kontrolliert scharf wie ein Wachhund, ob im Amt auch genügend Disziplin herrscht. Als er von Kimmel erfährt, dass Hagens Hund sich im Amt befindet, kommt er richtig in Rage und rutscht prompt in einer Putzmittelpfütze aus. Er lässt sich von Kimmel zum Erste-Hilfe-Raum bringen und drängt auf Einlass. Die Tür öffnet sich. Zum Vorschein kommen Putzmittel, ein stinkender Hund und ein Liebespaar. Stüsser wird kreidebleich - und sieht anschließend rot... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jochen Busse (Hagen Krause) Thorsten Nindel (Rüdiger Poppels) Ulrike Bliefert (Ulla Herbst) Claudia Scarpatetti (Nadia Schäfer) Günter Bothur (Dr. Stüsser) Leonhard Mader (Kimmel) Karen Friesicke (Bürgermeisterin Hemmer) Originaltitel: Das Amt Regie: Micha Terjung Drehbuch: Nikolaus Graf Kamera: Michael Faust