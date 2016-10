ONE 03:45 bis 04:40 Abenteuerserie Auf Achse Folge: 13 Wüstenkoller D 1981 2016-10-09 17:45 Live TV Merken Meersdonk und Willers gelangen an den Bestimmungsort ihrer Reise, zur Oase Tahoua in Niger. Hier arbeitet eine kleine Forschergruppe an einem Projekt zur Fruchtbarmachung der Wüste. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Manfred Krug (Franz Meersdonk) Rüdiger Kirschstein (Günther Willers) Bernhard Helfrich (Xaver Mühlbauer) Alf Marholm (Manfred Lorenz) Rolf Zacher (Wolfgang Peters) Ridha el Amri (Wächter) Jamil Joudi (Dorfältester) Originaltitel: Auf Achse Regie: Michael Lähn Drehbuch: Michael Martin Kamera: Joseph Vilsmaier

