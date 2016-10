ONE 19:05 bis 20:00 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 96 D 2005 Stereo Live TV Merken Laura möchte mit der Familie Saalfeld nichts mehr zu tun haben. Auch Katharinas gut gemeinte Beihilfe zu den Beerdigungskosten lehnt sie ab. Während sie sich in ihrer Trauer um den toten Vater allein gelassen fühlt, leidet Alexander darunter, dass Laura sich nicht helfen lässt. Aus Liebe zu Charlotte möchte Werner Saalfeld den Mord an Peter Mahler auf seine Kappe nehmen. Cora ist schockiert, als sie von Werners Vorhaben erfährt, wäre doch damit ihr Plan, Herrin des Fürstenhofs zu werden, gescheitert. Sie droht ihm daraufhin, sein Schuldbekenntnis zu sabotieren, doch Werner lässt sich nicht aufhalten. Als Charlotte von Werners Absicht erfährt, kommt sie ihm zuvor und gesteht vor seinen Augen Kommissar Meyser den Mord. Hildegard ist der festen Überzeugung, Charlotte zur Tatzeit am Steuer ihres Wagens gesehen zu haben, und lässt sich weder von Marie noch Robert beirren. Erst als Charlotte ihr Rache und Eifersucht unterstellt und auf überzeugende Weise ihre Unschuld beteuert, gerät Hildegard ins Grübeln und überlegt, die Aussage zurückzuziehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henriette Richter-Röhl (Laura Mahler) Simone Heher (Katharina Klinker-Emden) Antje Hagen (Hildegard Sonnbichler) Dirk Galuba (Werner Saalfeld) Mona Seefried (Charlotte Saalfeld) Gregory B. Waldis (Alexander Saalfeld) Sepp Schauer (Alfons Sonnbichler) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Carsten Meyer-Grohbrügge, Klaus Knoesel Drehbuch: Christa Reeh