ONE 11:30 bis 12:00 Magazin Frau tv Was trägst Du drunter? - Dessous von Muslimas / Augen Auf! - Bei der Altersvorsorge / Den Brustkrebs überstanden - Das Leben danach / "Ich wollte nie so sein wie meine Mutter. Jetzt bin ich genauso geworden." D 2016 Stereo 16:9 frauTV stellt die Lebenswirklichkeit von Frauen dar und möchte den Zuschauerinnen Mut machen, ihren ganz eigenen Lebensplan zu entwickeln. Durch gut recherchierte Informationen aus Medizin, Wirtschaft, Politik, aber auch aus den Bereichen Mode und Unterhaltung. Mit einem Augenzwinkern - nicht mit dem Holzhammer!. Moderation: Sabine Heinrich Originaltitel: frauTV