ONE 09:30 bis 10:15 Reportage Der Ost-West-Report D 2015 2016-10-08 12:25 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken "Es wird keinem schlechter, aber vielen besser gehen", hatte Bundeskanzler Kohl den ehemaligen DDR-Bürgern versprochen. 25 Jahre nach der Einheit zieht "Der Ost-West-Report" Bilanz. Die Vorurteile sitzen tief auf beiden Seiten der einstigen Grenze: Im Westen haben viele das Gefühl, der Osten sei luxussaniert worden. Umgekehrt glauben viele in den neuen Bundesländern, dass die DDR unter Wert verschleudert wurde. Ulrike Bremer überprüft diese Klischees mit Fakten, Statistiken und Ausflügen in die deutsche Wirklichkeit. Sie geht der Frage nach, ob die wirtschaftliche Angleichung gelungen ist und wer wie von der Einheit profitiert hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Ost-West-Report Regie: Ulrike Bremer

